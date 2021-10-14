發改委：多措施保冬春供能 當局令多省市鋼企「錯峰生產」

綜合央視、新京報報道，國家發改委秘書長趙辰昕表示，近期能源供需緊張是一種大的全球能源供應形勢，也是中國開展能源保供工作須面對的複雜形勢。他表示從內地情况看，煤炭在保障國家能源安全中一直發揮重要作用。根據近期供需形勢的需要，山西、內蒙古、陝西等相關地區在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放先進產能。

趙辰昕稱，增加煤炭產供同時，正大力推進以沙漠戈壁荒漠為重點的大型風電、光伏基地建設，加快應急備用和調峰電源建設，同時積極推進煤炭、天然氣、原油儲備以及儲能能力建設；又要求不得對市場價格在合理範圍內的正常浮動電價不當干預。他認為，今冬明春內地煤炭供應有保障，內地也有能力保障好能源供應。

蘋果公司稱捐款助山西救災

不過，煤炭大省山西近日遭大雨侵襲，造成超過170萬人受災。騰訊、螞蟻等中國網路巨頭近日先後宣布捐款援助山西後，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）昨天也在新浪微博以中英文雙語發文稱：「隨着山西地區逐步復蘇，我們想要盡自己的一份力量來支持救災，幫助重建。Apple將捐款幫助受影響的社區。」

另外，工信部和環境部昨在錯峰生產鋼鐵的通知中要求，重點對長流程企業實施錯峰生產，環保績效評級A級企業、完成超低排放改造的全廢鋼短流程煉鋼企業自主採取減排措施。涉及北方多個省份，而時間跨度也經歷了北京冬奧。