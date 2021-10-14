副外長稱中美設聯合組 解雙邊關係問題取進展

樂玉成在接受中國中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道「中國國際電視台」（CGTN）專訪時，談及中國外交、中美關係等話題。中國外交部網站消息，樂玉成表示，今年以來，國家主席習近平和美國總統拜登兩次通話，達成重要共識，為兩國關係發展指明了方向。中方同美方保持高層溝通對話，兩國外交代表先後在安克雷奇、天津、蘇黎世舉行對話，表明中方始終本着善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。

稱中美經貿「連筋帶骨」

樂玉成還透露，最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展，稱這說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。對於美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）本月初提及尋求中美「再掛鈎」，但呼籲盟友一起應對中國的「非市場行為」，樂玉成讚揚戴的演說中有積極因素，但堅決拒絕其無端指摘，「我們重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多幹實事，共同做好中美關係這道必答題」。

樂玉成形容中美經貿關係「連筋帶骨」，稱任何打擊都會「傷筋動骨」。他指摘美方搞脫鈎斷供，加上疫情雙重衝擊，但中美去年和今年的貿易額仍逆勢增長，顯示二者是「不可分割的利益共同體」。他還引用評級機構穆迪的數據指出，對華貿易戰讓美國失去約30萬個就業崗位，平均每個家庭損失約600美元（約4680港元），希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

批美將「一中」基石當台灣牌打

此外，樂玉成亦談及令中美關係緊張的台灣問題，指摘美方部分人不斷踩紅線，「切香腸」打「台灣牌」。他形容一中原則是中美關係的基石，「把基石當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險」、「基石不牢，地動山搖」。他又說，台灣方面也不要甘願被人當牌打，自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」、「棄牌」。樂玉成最後強調，中國統一和復興的進程是不可阻擋的，正如習近平在紀念辛亥革命110周年大會講話中所指出，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

普京：統一台灣「不需動武」

昨日（13日），俄羅斯總統普京接受美國財經頻道CNBC訪問時表示，中國大陸「不需要動武」，就能達成統一台灣的目標。普京在俄國能源周的活動上表示：「大陸透過增強經濟潛力，就能達成國家目標（指統一）。我不認為有發生軍事衝突的可能。」

（綜合報道）

（中美角力）

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