台軍事學者論台海：兵凶而無戰危

中央社報道，台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤在會上表示，預料明年中共二十大前，解放軍會持續以機艦抵進台灣方式加大對台軍事壓迫，但並無升高緊張局勢至武裝衝突意圖，避免兩岸或中美間擦槍走火。

馬振坤認為，台海軍情之所以「兵凶而無戰危」，從習近平上周六（9日）在紀念辛亥革命110周年大會談話可觀察到，習近平強調「和平統一」，顯示大陸無意對台動武；另外，中美針對台海安全似已達成諒解，如解放軍戰機10月初連續4天出動戰機繞台，美國雖表達關切，但反制相對低調，與以往美軍軍機頻繁現身台灣周邊空域情况不同。

台國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲則分析，北京當局「不打沒有把握的戰爭」。一旦攻台失敗，後果是北京無法接受的；在如此情况下，中國不會輕率行動，即使台海有爆發意外衝突的可能，但很快會被撲滅，「台海爆發熱戰（機）率低」。

俠客島暗指軍機繞台以「歡迎」美軍演

對於解放軍戰機近期頻繁進入台灣防空區，《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」昨刊文〈大陸軍機破紀錄巡台，是警告也是預演〉，稱以美國為首的多國海軍艦隊最近在南海和東海接連舉行聯合軍演，具體針對誰「不言而喻」，中方「不拿出反介入/區域拒止的戰略姿態『歡迎』他們，豈不是來而不往非禮也？」文章又稱，對於軍機繞台，「台灣民眾毋須不安。大陸說得很明確，中國人不打中國人，非和平手段並非針對台灣同胞」。