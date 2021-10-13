宋冬野被翻吸毒舊帳 個唱遭取消、微博禁言

宋冬野早年因創作演唱《董小姐》而走紅，2016年10月被揭吸毒，北京警方當時通報稱，查獲宋購買的大麻56.95克，並在其書房包內發現大麻，現場尿檢也呈陽性反應。宋冬野當時被行政拘留10天，後在社交平台上向公眾道歉。

「3年禁演期」早過 宋演出經審批

宋冬野周一在微博發表千字長文表示，今次「合理合法經過嚴格審批並通過的演出」，由於一些惡意舉報而被迫取消，眾多工作人員、樂隊成員的努力化為泡影，千名觀眾的期待再次落空，這是他完全不能理解的事。他質疑「到底是相關法律和法規算數，還是個別人隻言片語的舉報算數」。他承認5年前犯錯，但之後沒再碰毒品，並常以自身為例向身邊友人普及禁毒知識，告誡他人遠離毒品；在文化部規定的「三年禁演期」過去又兩年之後，自己仍被禁止演出，是剝奪其合理合法工作的權利，「不管怎樣，我絕不會主動離開我的工作！就算強制被動離開，我也將始終堅決捍衛自己合理合法工作的權利！」

公安共青團微博施壓 網民狙擊

文章引起軒然大波，正值內地嚴打「劣迹失德藝人」之際，不少網民認為宋被取消演出十分合理，甚至呼籲「吸毒藝人終身禁用」。公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」昨發文質問，「如果吸毒藝人可以復出，那麼可以讓我們犧牲的緝毒民警復活嗎？」「共青團中央」昨午亦在微信公眾號發文稱「毒販是喪心病狂，可在這條罪惡的利益鏈上，吸毒者也是一環」，並力數近年犧牲的內地緝毒警察，強調「拒絕對毒品一切形式的美化和洗白」。

據網上流傳的舉報截圖，當局回覆舉報者時承認宋已過禁演期，同意批覆該場演出，惟「近日針對群眾反映」，當局與舉辦方溝通及協商，後者已主動取消該演出。

有歌迷憂封殺 下載歌曲「備份」

亦有網民梳理宋冬野近年活動，稱他吸毒被拘後仍有發表作品和演出，2017至2018年發表多首新歌，2020年11月在雲南參加音樂節，2019年也曾來港開唱，今年3月更在北京舉辦專場演出。評論則指摘他「得了便宜還賣慘」、「本來暗地裏掙錢就好了，偏要高調蹦出來，吸毒把腦子吸壞了」。也有歌迷為他抱不平，稱因擔心事件導致宋的作品被「全網下架」，已在周一晚下載他的所有歌曲。

微信公眾號「中產生活觀察」評論稱，事件給公眾提供「典型文本」，了解舉報機制。舉報者和相關部門看起來都沒什麼問題，而結局是「一場合規的演出，就這樣莫名其妙取消了」。文章稱，如果訴諸法律，這樣的訴求會被駁回，但舉報創造了模糊地帶，令舉報者得以在暗處發牌，牽制被舉報對象和官方，「對相關部門來說，出於政治壓力和以防萬一的考慮，『主動取消』就是最好選擇」，畢竟「在當下，安全才是最重要的事情」。