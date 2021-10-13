京推43地皮26乏問津 杭停推17地

據央視新聞報道，北京公告本年度第二批次、共計43宗的商品住宅用地集中拍賣，前天申請截止，僅17宗有房企報名，決定對其餘26宗用地掛牌競買時間「延期調整」。北京房地產協會秘書長陳志認為，全國多城市二批次集中土地拍賣遇冷，加上近期恒大等民營企業紛紛「爆雷」，令房企對未來市場走勢預期不明朗，市場觀望態勢濃重。

另據「第一財經」報道，杭州市自然資源和規劃局前晚發布公告，決定終止掛牌原定於昨日出讓使用權的17宗地塊，其中有10宗地為此前因報名人數不足而流拍。截至目前，內地共有7個集中供地城市發布停牌公告，6個城市有部分地塊流拍，其中瀋陽累計有24宗地塊在開拍前一天叫停拍賣，濟南有20宗，天津19宗，上海7宗。

內媒：16學者下調GDP預期

受限電限產、房地產調控、疫情防控等衝擊，據「第一財經」調研，16名首席經濟學家預測今年國內生產總值（GDP）增速，預期均值由上季度末的8.72%下調至8.15%，中位數為8.2%。經濟學家認為，未來內地經濟增速將放緩，整體前高後低。