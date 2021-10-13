習：斥15億助發展國保生物多樣性

設國家公園 重申減碳目標

據新華社報道，習近平稱，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。他又宣布中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%陸域國家重點保護野生動植物種類；同時啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。

他又說，為推動碳達峰、碳中和目標，中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案，構建起碳達峰、碳中和「1+N」（1指碳達峰碳中和指導意見，N包括2030年前碳達峰方案、政策措施）政策體系；中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電、光伏基地項目。

今次峰會在昆明以線上線下形式舉行，聯合國秘書長古特雷斯、俄羅斯總統普京、法國總統馬克龍等以視像方式出席。