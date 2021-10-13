「激勵供電」 燃煤電價擴大市場化 准工商業用電加價 對高能耗企業加幅「不設限」

原半計劃半市場 發電蝕錢

中國目前的電力體制屬「半計劃、半市場」，即各省的煤電廠向供電企業出售的電量（即上網電量），一部分執行政府定價，另一部分屬市場交易價。在工商業購電方面，則分為按市場定價，以及執行政府制定的目錄銷售價（政府定價）。不過由於中國的煤炭價格是市場定價，導致現時煤價高企下，出現發電廠「每發一度電都要蝕錢」的情况，發電誘因不足。「市場煤」「計劃電」價格的不協調，被認為今次供電不足的一大成因。

國家發改委昨發布《進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，其中在發電側方面，要求有序放開全部燃煤發電的上網電價（即賣給電網的價格），電量原則上「全部進入電力市場」，且按「基準價+上下浮動」的市場化價格機制。在用電側方面，過往「半市場、半定價」的工商業用戶群體，亦全部進入電力市場。工商業用戶要按市場價格購電，取消目錄銷售電價。

價格上下限同擴 民用價不變

《通知》要求，交易價格浮動空間，由過往上限10%、下限15%，放寬至上下限20%；高耗能企業市場則不設上限。而居民、農民、公益性用電不受影響，保持現行水平。有關措施將於周五起實施。

新華社報道，國家發改委價格司副司長彭紹宗稱，政策實施後，電價更靈活反映電力供需和成本變化，「在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難、激勵企業增加電力供應，抑制不合理電力需求，改善電力供求狀况」。

彭稱，目前已有約70%的燃煤發電電量參與電力市場，今次改革明確推動其餘30%進入市場；工商業用電方面，44%已參與市場形成用電價格，現時提出有序推動工商業用戶按市場價格購電，取消目錄銷售電價。發改委價格司司長萬勁松形容，政策真正建立起「能跌能漲」的市場化電價機制，有利進一步理順煤電關係，緩解電廠經營困難。

內地去年起推動燃煤發電「基準價+上下浮動」市場化價格機制，列明要確保「工商業平均電價只降不升」。今次放開管制，意味着允許全國工商業用電加價。在今次限電潮下，多地早前已放鬆電力價格彈性機制，寧夏、上海、山東、廣東等地紛紛允許「上網電價」上浮。

稱不影響居民消費價格指數

彭紹宗又指，改革對居民消費價格指數（CPI）無直接影響，但會推高企業用電成本，對工業生產者價格指數（PPI）有一定推升作用，但措施有助改善電力供求狀况，「總體上有利物價穩定」。

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