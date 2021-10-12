石家莊公司巴墜河13死1失蹤

河北敬業集團網站信息顯示，該公司是一家以鋼鐵為主業，兼營酒店、房地產、貿易等的大型集團公司。有員工近22,500名，總資產225億元人民幣。

水庫放水 路段不能通行

據河北省應急管理廳消息，敬業集團的員工巴士限載55人，當時實載51人。意外發生於昨日上午7時許。《新京報》報道，據滹沱河王母村段村級河長表示，因上游崗南水庫放水，事發時橋面有水漫上，該路段事發前並不能正常通行。

出事河段水深約5米，據網友發布短片顯示，事發前能看到有車輛涉水通過該路段。而到敬業集團的巴士過橋時，司機將巴士開進了河中。巴士墜河後，湍急的河水淹沒大半車身，多人被困車頂，有救援人員正涉水前往救援，當局並動用大型鈎機試圖將墜河巴士拖上岸。

車輛在中午被打撈上岸後，王母橋兩側仍有大量人員在河面搜救。據在現場參與救援的紅星應急救援隊隊長說，上午9時接到有車輛落水須進行搜救的通知，當即和隊友趕到現場。截至昨晚已有50人搶救上岸，其中13人死亡，仍有1人失蹤。警方已將肇事司機扣押，事故原因正在調查。