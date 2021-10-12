國慶長假大水淹村 拍片求助「忽然沒了」

最近兩天物資運來了 影片終於能發了

陳女士對本報說，國慶長假的最後一天隔壁村淹沒後，村長帶着村內男女老少「堵河堤決口」，第二天撐不住，顧不上家裏的一切，一無所有地離開。其間拍片擺上網求助，「不知道為啥，災區拍的視頻（影片），待會兒就沒了」，一眾村民曾向市委求助，但「去到找不到人，還被當胡鬧」，直到近兩天物資終於運來，影片也終於能發放了。

養殖場一夜泡湯 每日50元補助過活

現時和家人投靠親友家的陳女士，每天得到50元人民幣的生活費補助，其他村民「有能力的靠自己，沒能力就是村委安排住處」。雖然吃住暫時解決，但陳女士仍然憂心忡忡，養殖場一夜之間泡湯，「不回家面臨生存問題，回家的話也不好處理，像有些樓房地基肯定也鬆了，萬一塌了怎麼辦呢？現在的生活不知道能維持多久，只能走一步算一步。」

在祁縣的豐固村，據村幹部李女士表示，當地村民1800人全員受災，大部分投親靠友，村委的安置點接待八十多名村民。村內七八成的房屋被掩、部份坍塌，農作物全毁，冬天取暖、住房還是大問題。