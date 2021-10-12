山西雨災 巨企撐共富爭捐款

據澎湃新聞，捐款先由騰訊在前日打響頭炮，集團旗下的公益慈善基金會捐5000萬元援助山西，支持政府救災、古建築搶救與重建等工作。阿里巴巴集團、螞蟻集團、馬雲公益基金會和蔡崇信公益基金會亦捐出7000萬元，稱「依照山西省政府統一指揮，配合支援緊急救災等」。科網巨頭字節跳動、百度、拼多多都宣布捐出5000萬元。

28集團捐5.7億

內媒：展現社會責任窗口

國產體育品牌亦不掉隊，安踏集團、鴻星爾克分別捐出2000萬，李寧、特步集團宣布馳援2500萬元現金及物資。據現有資料統計，28間集團捐款額超過5.7億元。內媒「36氪」更稱，5000萬似乎成為災情捐款的標配，形容「一方有難，先富起來的企業要多出一點」，為災情捐款已成為網企展現社會責任與「共同富裕」決心的新窗口。中國政府近兩年收緊對網企監管，企業大手筆捐款做慈善成為一大趨勢。回顧7月河南雨災，僅一日內就有超過50間企業捐款20億。中共總書記習近平在8月強調「共同富裕」和「第三次分配」後，阿里、騰訊各宣布捐出1000億元。

百萬人受災 文物損毁嚴重

山西災情已致全省11個市76個縣市區175萬人受災，12萬人緊急安置，284萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。據新華社，財政部、應急管理部昨向山西、陝西緊急預撥中央救災資金8000萬。災情中，作為文物大省山西的多處古建築遭破壞亦備受關注。全國重點文物保護單位晉祠出現漏水，奉聖寺大殿西南角擋土牆坍塌；北齊佛教文化的代表、天龍山石窟部分石窟漏水，山體塌方。世界文化遺產平遙古城的城牆84號內牆亦發生局部坍塌，長度約25米。中新社指出，截至前日共有1,763處不可移動文物出現毁壞。

出身山西的電影導演賈樟柯前日亦發聲，指山西「村村有古廟，處處有古建」，「一個不起眼的鄉村小廟裏可能就藏着國寶級的壁畫」，呼籲政府和公眾重視文物受災。太原市文物局指，已採取臨時保護措施。國家文物局昨召開會議，專題研究山西省文物搶險和修繕工作。山西省的不可移動文物登記數量約53,875處，其中有三萬多座是古建築，素有「中國古代建築的寶庫」之稱。