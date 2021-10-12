中印第13輪軍長級會談 不歡而散

中國：希望印不要誤判形勢

印度：中方單方面改變現狀

據「西部戰區」微信公眾號消息，龍紹華大校指出，前日中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。聲稱會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出「巨大努力」，充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

軍方未披露印方的有關要求，又稱中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

據路透社昨報道，西部戰區指摘印方堅持「不合理也不切實際的要求」，印度軍方則否認，稱中方「試圖單方面改變現狀」，違反雙邊協議，促中方恢復中印邊境西段實際控制線的和平。

在9月28日，中國邊防部隊在中印邊境中方一側藏南的東章地區巡邏，中途遭遇印方，印媒稱「中國士兵越線被印度扣押」，中方隨後稱官兵堅決反制，完成巡邏任務後回到邊防。

解放軍媒體官方微博帳號「鈞正平工作室」就此刊文稱，一次例行的巡邏，就這樣被印媒炒了個「大新聞」，稱印媒特別愛編造、炒作中印邊境問題，不時就渲染一下緊張氛圍，刺激一下民粹情緒。文章斥責操弄這樣的輿論議題非常下作，做法害人害己。