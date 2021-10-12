專家：沒生物多樣性 人類無未來

觀察者網報道，生態環境部部長黃潤秋稱，「大自然正在不斷警示我們，必須認真思考人與自然的關係，維護全球生態與生物安全。」自然失衡的後果是導致出現致命疾病，如愛滋病、伊波拉病毒以及現在人們幾乎沒有或根本沒有抵御能力的新冠病毒。

生物多樣性是人類生存的基礎。生態環境部自然生態保護司司長崔書紅稱，生物多樣性為人類提供了豐富的食物、衣物、生產生活原料。這是生物多樣性的直接價值。其次，生物多樣性具有重要的生態功能，這是它的間接價值。另外，生物多樣性還具有巨大的潛在價值。野生生物種類繁多，人類已經充分了解的只是極少一部分。

華東師範大學生命科學學院生態學教授王正寰從生態學的角度分析稱，從短期來看，目前人類還無法做到用人工技術取代自然生態系統。在這種情况下，人們需要大自然的庇護，人們離不開自然生態系統，並且人類對於這個系統的「健康」是有要求的，而生物多樣性是維持自然生態系統健康的關鍵。

「從倫理學的角度來看，人類沒有剝奪別的生命在地球上生存的權利，除非危及到我們的生命，」王正寰說，生物多樣還擁有審美的價值，沒有生物多樣性，就沒有人類的未來。