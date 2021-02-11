COP15雲南開幕 習今視像赴峰會 料195國敲定新協定 盼10年內遏環境破壞

已被延期兩次的聯合國《生物多樣性公約》締約方大會十五次會議，昨在雲南昆明正式開幕。為期四日的會期，預計約有195個國家審議敲定《2020年後全球生物多樣性框架》（見表），希望在10年內停止全球環境破壞，並復原已遭破壞的生態。外交部發言人華春瑩昨宣布，習近平今日將以視像方式出席COP15領導人峰會並發表主旨講話。

官媒稱「今年最重要外交活動」

包括新華社等多家官方媒體在報道大會時均指出，本次會議是中國今年最重要的一場外交活動，大會期待中國發揮領導作用。本月8日國務院新聞辦公室發表《中國的生物多樣性保護》白皮書，介紹中國堅持在發展中保護生物多樣性的成績後，諸多中央和地方官媒便已開始集中報道相關內容。官媒還將積極保護生物多樣性與國家主席習近平提出的「構建人類命運共同體」相關聯。

聯國籲斥資加速保育預防絕種

聯合國《生物多樣性公約》秘書處副執行秘書庫柏（David Cooper）在前天的簡報會上表示，本屆會議的重頭戲部長級線上會議必須展現更多規劃，賦予談判代表「明確的政治方向」，以便於明年5月在昆明討論出最終協議細節。他並指出「大多數國家補助破壞生物多樣性活動的資金成指數增加，比我們投入保育的經費還多。這點必須改變。」

關於生物多樣性保護，各國政府曾在十年前於日本愛知縣達成「2020愛知生物多樣性目標」，結果顯示20個目標沒有一個被充分完成。國際環保組織綠色和平早前發布報告顯示，各國對「國家生物多樣性戰略和行動計劃」執行能力參差不齊，更缺乏必要資金，故而需要倡導更多國家層面的執行工作，以確保平衡目標設計、執行、完善、制定和更新。並呼籲各國需將之納入政府政策工具箱，加強資金動員和全球協作。

綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩認為，相較於氣候公約，各個國家對《生物多樣性公約》的健全性、有效性參與的興趣、政治意願大不相同。而包括中國，印尼、巴西等諸多生物多樣性資源豐富的國家，更有強烈意願簽署相關公約，但資金實力雄厚的國家對此未必十分重視，同時在資金、人力投入方面亦有巨大差異。《生物多樣性公約》秘書處的統計顯示，全球用於生物多樣性保護的資金缺口為1030億到8950億美元，以現有資金投入來看，缺口平均達7110億美元。

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