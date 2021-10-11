《長津湖》大收40億 網民促吳京捐錢

觀察者網報道，據「貓眼數據」，《長津湖》上映第11日，至昨日票房突破40億，在內地電影票房總榜排名第七。近日，有網民發帖稱，主演吳京應該將收益全部捐出來支援國家建設，在這類帖子中，均給吳京扣上「吃愛國紅利」等帽子。網上甚至流傳一份「倡議書」，稱吳京及劇組應主動將全部票房收入捐給志願者老兵。

有關言論在網上引發爭議，有網民批評「倡議書」根本就是道德綁架。一些大V（獲個人認証的KOL）也批評這種「逼捐」做法，稱「愛國的人掙錢不等於發愛國財，如果拍戰爭片就是吃人血饅頭，那以後革命歷史題材都別拍了。」

被迫捐款對於吳京來說已經不是第一次。2017年8月，吳京主演的《戰狼2》大賣，當月8日，四川阿壩州九寨溝縣發生7級地震，吳京發微博為災區祈福後，就有網民要求吳京捐款。當時吳京沒有立刻回應，後來媒體報道稱，吳京捐了100萬元後，仍有網友嫌捐得太少。吳京後來接受採訪表示，會用自己的方式做慈善。