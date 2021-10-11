馬英九：統一須和平 過程須民主

【明報專訊】國民黨昨晨在中央黨部前舉行雙十節升旗典禮，國民黨主席朱立倫、台灣前總統馬英九等人均到場參加。中央社報道，馬英九在會後受訪，針對中共總書記習近平前天在辛亥革命110周年大會發表的談話，他表示，這半年來中共把九二共識跟一中原則並列，換句話說，兩者沒有劃等號。他認為這是很重要的訊息，保留求同存異的空間。他指出，「九二共識、一中各表」才是維繫兩岸關係和平繁榮最重要的共同精神。
習強調一中原則「九二共識」
馬：中共「求同存異」
馬英九表示，「中華民國」憲法增修條文未排除兩岸統一的選項，但「中華民國」是自由民主的國家，這已經是台灣人民生活的一部分，不可能改變，統一的方式必須和平，過程也必須民主，台灣才能接受。
相隔4天 解放軍機再闖台空域
另外，解放軍3架軍機昨日在台灣「雙十節」當日進入台西南空域。據台灣國防部昨晚發布的即時軍事動態指出，解放軍3架軍機昨日進入台西南空域防空識別區，其中「殲-16」戰鬥機兩架次、「運-8」反潛機1架次。台空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。另據「台灣西南空域」facebook粉絲專頁稱，根據廣播及航迹紀錄，其中一架解放軍運-8軍機昨晨7時31分進入台「西南空域」，高度3500米，台空軍在空警戒，並廣播驅離。
解放軍軍機自本月1日開始連續多日進入台灣附近空域共達153架次，還創下56架軍機飛入台西南空域的單日最高紀錄，後又連續4天未見蹤影。