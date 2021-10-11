馬英九：統一須和平 過程須民主

習強調一中原則「九二共識」

馬：中共「求同存異」

馬英九表示，「中華民國」憲法增修條文未排除兩岸統一的選項，但「中華民國」是自由民主的國家，這已經是台灣人民生活的一部分，不可能改變，統一的方式必須和平，過程也必須民主，台灣才能接受。

相隔4天 解放軍機再闖台空域

另外，解放軍3架軍機昨日在台灣「雙十節」當日進入台西南空域。據台灣國防部昨晚發布的即時軍事動態指出，解放軍3架軍機昨日進入台西南空域防空識別區，其中「殲-16」戰鬥機兩架次、「運-8」反潛機1架次。台空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。另據「台灣西南空域」facebook粉絲專頁稱，根據廣播及航迹紀錄，其中一架解放軍運-8軍機昨晨7時31分進入台「西南空域」，高度3500米，台空軍在空警戒，並廣播驅離。

解放軍軍機自本月1日開始連續多日進入台灣附近空域共達153架次，還創下56架軍機飛入台西南空域的單日最高紀錄，後又連續4天未見蹤影。