展48軍事車輛 台產導彈車首亮相

防疫考量 開放300觀眾入場

今年雙十節主題為「民主大聯盟 世界加好友」，希望傳達民主自由的理念。不過因防疫的考慮，參加人數約為4000人，僅開放300名觀眾現場觀禮。主題表演由東京奧運、殘奧英雄車隊開場，延續體育熱潮，接着由海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」，以「陸上行舟」方式參演，並將展示旋翼型無人載具及緝毒犬。

雖然規模縮小，但大會仍有許多亮點。在地面兵力展示就有48輛軍事車輛登場。除了台灣自主研製的天弓三型、雄風二型及雄風三型導彈車組外，陸射劍二導彈車更首次對外亮相「秀肌肉」，成為全場焦點。「陸射劍二」由車載發射，具備機動、快速的不對稱戰力，台灣日前通過2400億新台幣（約666億港元）的採購飛彈項目，其中就包括陸射劍二量產案，建構台灣「可恃戰力」。

空中最亮眼的，還有由台軍CH-47運輸直升機吊起的歷年最大「青天白日滿地紅」旗，總長18米、寬12米、重45公斤，攤開佔地約65平方米，隨機飛越總統府前廣場上空。大會最後由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採五機大雁隊形，以藍白紅三色彩煙，為大會畫下句點。