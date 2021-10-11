蔡英文：主張維持現狀 兩岸互不隸屬 雙十演說 陸學者：翻版「兩國論」毫無善意

雙十節慶典昨在總統府前舉行，蔡英文發表題為《共識化分歧 團結守台灣》的演說，在兩岸關係上，她以「善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，會全力阻止現狀被片面改變」，回應國家主席習近平9日出席辛亥革命110周年講話中，提到的「統一必實現」。她一方面提到，兩岸解決分歧，必須平等對話，期待兩岸關係和緩，「我們不會冒進」，但同時「絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」，強調持續充實國防，「確保沒有人能逼迫我們走向中國所設定的路徑，因為中國所設定的路徑裏，不會有台灣民主自由的生活方式」。

蔡提4堅持 稱台主權不容侵犯

蔡英文提「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持台灣與大陸互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯吞併，以及堅持台灣前途遵循台灣人民的意志。

除了兩岸關係，蔡英文還重點談及國際態勢，稱此時此刻的「中華民國」，「正處在72年來最複雜多變的局勢」，北京掌控香港、壓制民主人士後，調整了改革開放以來的發展方向；南海、東海區域秩序正受到挑戰等。「威權主義的擴張，讓支持自由民主價值的國家都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣」。

她稱民主國家之間，正努力強化合作基礎，包含G7、北約、歐盟以及美日印澳的「四方安全對話」，都在關注台海和平、印太區域的穩定是否會遭到中國片面破壞，「台灣願為區域的和平發展，貢獻一己之力」。

在這場演講中，蔡英文多次強調「72年」，全文共提47次「台灣」、6次「中華民國」、3次「中華民國台灣」以及4次「中國」。

國台辦：鼓吹「台獨」 企圖瞞天過海

國台辦昨晚回應指，蔡英文演說「鼓吹『台獨』、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以『共識、團結』為幌子，圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力」，批評民進黨當局否認「九二共識」、謀求「台獨」分裂，所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。

對於蔡英文的演講，廈門大學台研院副院長張文生向本報表示，盡管蔡試圖打着溝通、維持現狀的旗號，但通篇講話是「兩國論」的主調，「互不隸屬」的表述，實際上前總統李登輝「兩國論」的翻版，強調的是海峽兩岸一邊一國。另一方面，蔡的講話中只有最開頭提到「110年」，無提到辛亥革命、孫中山，她對台灣的定位是「72年的中華民國台灣」，立論是在台獨基礎之上。整篇講話毫無善意可言，北京也不可能滿意。

台學者：蔡習各說各話無交集

台灣淡江大學陸研所榮譽教授趙春山則認為，蔡與習的兩場演講幾乎沒有交集，各說各話，習着眼於「反獨促統」、改變現狀，而蔡強調維持現狀，未來將是「維持現狀、抗中保台」和「改變現狀、反獨促統」的兩條路線鬥爭。

明報記者