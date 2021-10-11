樓市熱熾「上車」今回落 90後業主：買家沒受惠

來自安徽的90後青年張先生，畢業於北大信息技術工程學院。第一學府加上市場最炙手可熱的行業，「上車」對他而言原本並不困難，但早年房地產快速發展期，北京樓價急升，「畢業前2015年均價300萬一個單位，兩年內升到六七百萬。心裏特別恐慌，想着會不會過兩年再翻一倍，想先搞一套，不管大小」。

父母資助八成 急急買樓

張先生：被房價「裹挾」了

在父母資助八成房價下，他在畢業一年後買了二手房，月供萬二元人民幣。但隨着「房住不炒」政策落實後，北京作為首都、執行政策較嚴，樓價比較平穩。「現在想一想，當時是被房價氣勢所裹挾了，因為在房價上漲過快的時候，普通老百姓沒有辦法很理性地做決策。」

但另一方面，雖然近年樓價壓下來或升慢了，但他認為買家實際沒受惠，「把價格限死了，房地產商營利空間小。從實際角度來看，政府2017年調控後，自那以來房子多少有點問題。感覺政府既想做好事，但也不願吃虧，賣地是財政收入大頭，那個虧是轉移給開發商和買家」。

南京的耿小姐則表示，2011年畢業時，南京樓價還算比較低，當時沒有入手。後來隨着年紀增長，希望追求個人空間，樓價升到兩萬多一平方米，已買不起，「現在都去租房，就算買房的，也很少不靠父母、只靠自己買的」。

學者：一線城市樓價難降

「租售並行」新方向

住建部今年8月指出，城市政府應「下決心、下力氣」解決新市民和年輕人的住房問題。經濟學家張軍表示，一線城市樓價上漲的壓力巨大，未來不太可能下降。房地產的發展重點應從過去單一的商品房市場，轉到租售並行的市場，「現在一線城市廣州、上海都在加大建設公租房市場，也就是建設高品質的住房，只租不售」。而住宅住到一定年期可以轉為出售，類似新加坡「先租後售」的模式，解決年輕人住屋問題。

（樓市系列‧二之二）