稱過往追求最大利益 學者：房企未做「共同富裕」

稱房產成生產要素流動「阻礙」

「沒有改變房住不炒的思路，共富與房地產有什麼關係，現在有很多過度解讀，但很明確是作為2009年支柱性行業的時代結束了，取而代之是其他高質量的經濟發展，而不是房地產一枝獨秀」，復旦大學經濟學院副院長孫立堅表示。孫指出，過去房企只想選擇好的地點、好的樓盤，拿高房價，只停留在公司利益、股東利益最大化，沒有上升到社會共同富裕、有胸懷、有格局的企業家層面，結果愈來愈多人進不了一二線城市，影響人才引進，增加了機會成本，形容房地產已成為生產要素流動的阻礙。

指房企須「擺正」角色

他續指，房企現在要將自己的角色擺正，不要看資源在哪就來找，造成房價泡沫，取而代之應與和其他人做「合伙人」。例如應在農村建設、三四線城市教育和基礎設施發展中，發揮作用，「不能只建『鬼城』」，要有實質的內容；也不能只選擇一二線城市的地方，讓大家追逐高房價，「我們的格局，也要隨着自己的財富增長大起來」。

「共同富裕」成為輿論關注的關鍵字，是源於8月17日國家主席習近平主持召開的中央財經委員會第十次會議，會上強調要重視共同富裕，擴大中等收入群體比重。不過在解決房屋問題方面表述不多，只是提到「要完善住房供應和保障體系」。

（樓市系列‧二之二）