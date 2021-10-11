羅家聰：內地投資單一 難擺脫房產

中國自1998年推動住房商品化改革，2003年確立房地產為國民經濟的支柱產業。到了2008年，中國推動4萬億投資政策，進一步刺激了房地產業的發展。2016年，中共總書記習近平提出「房住不炒」，警惕資金脫實向虛。不過樓價愈升愈高，中央去年出手解決房地產債務問題，抑制樓市泡沫。

羅：投資佔GDP四成

難靠「消費」拉動經濟

本港經濟學者羅家聰指出，在投資、出口、消費「三大馬車」中，投資佔GDP比例約四成，與消費相若，「而在內地投資比較單一，不是投資房地產，就是商業、製造業」，8月經濟數據不漂亮，製造業採購經理指數（PMI）低於50（表明萎縮），疫情下亦難透過消費拉動經濟增長，「變了仍然要靠投資房地產」。

數據顯示，在深受疫情打擊的2020年，消費總額下降，投資成為拉動經濟增長的主要動力。其中房地產投資額14.1萬億元（人民幣，下同），佔固定資產投資26.8%。

內地學者：經濟轉型「質變帶量變」

內地學者孫立堅則向本報指出，房地產不再如2009年時一樣，是作為穩增長的龍頭產業，經濟高增長也非必要與房地產相連繫，「不是說沒有房地產，經濟增長就不行。只不過這種發展模式可能要破舊立新、需要一點時間，過程中好像沒有看到經濟增長」，但他強調透過經濟轉型，質變帶來量變，最終量一定能擴張，「現在的確是會很痛苦」。

目前，國際關注房地產市場放緩、恒大危機對中國今年及來年經濟的影響，評級機構惠譽近期調低明年GDP增速預測，由5.5%調至5.2%。

（樓市系列‧二之二）