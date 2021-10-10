駐美大使：中美可商經濟如何「再掛鈎」

秦剛接受鳳凰衛視專訪稱，中美經貿關係是互利共贏的，應該充分考慮彼此關切，本著相互尊重、互利互惠的原則打交道。「一些人主張與中國『脫鈎』，如果任何一家美國企業選擇這麼做，那就是同世界第二大經濟體脫鈎，就是同14億人口的巨大消費市場脫鈎，就是同世界500強企業排行榜脫鈎」。他說注意到美國現在要尋求和中國「再掛鈎」，中方願和美方在相互尊重、合作共贏的基礎上擴大合作積極面，確保中美關係包括兩國間經貿關係重回健康穩定發展軌道。

指美對雙方經貿設重重限制

被問及如何看待美方指出中方沒有全面落實第一階段經貿協議，秦剛表示，儘管過去這一年多中方面臨疫情帶來的嚴重困難，但仍本着真誠態度穩步推進落實協議。「反觀美方，對中國企業、對兩國間經貿交往與投資合作設置了重重阻力和限制」。他指出近年來中企在美投資、上市愈來愈困難，目前已有900多間中企被美方列入各類實體清單，特別是美方愈來愈多以「國家安全」名義打壓中企、限制雙方的經貿往來與合作，這樣發展下去會造成更嚴重後果。他強調雙方有什麼關切都可以放到桌面上談，但美方要秉持務實和真誠的態度。

（中美角力）