官媒：應美方之約通話 美亦受制裁影響

「陶然筆記」稱，戴琪在通話中強調美方對與中國「國家領導的、非市場的政策和做法」相關的擔憂，中方消息稿的表述，實際上是對美方態度的回應。「對中美這種體量的國家而言，在經濟交往中存在分歧和不同看法並不重要，關鍵是加強理解和溝通，找到處理分歧矛盾的辦法途徑」。評論指，此次通話雙方確認了經貿合作對穩定中美關係的重要作用，並同意經貿協議的落實應考慮現實、排除干擾。

自媒體：對美行動須保持警惕

財經自媒體「吳曉波頻道」引用兩國經濟走勢分析分析指，對比來看，當前中國面對的壓力比美國要大，「總體上：我們的經濟實力不如它；在關稅問題戰略上，我們是被動的，美方是主動的；在地緣政治國際關係上，美方更有話語權，更容易拉攏關係，對中國造成不利影響」。文章形容，「美國人給了我們一顆定心丸，或是一顆糖豆，我們應警惕，而不是太樂觀」。

文章呼籲中國政府運用積極的宏觀政策托底穩定的經濟增長態勢，持續調整完善經濟結構，「主動尋求突破，改變自身的不利因素，有利在未來的談判中掌握主動權」。

（中美角力）