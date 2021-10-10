劉鶴視像晤戴琪 促撤關稅制裁 審視首階段貿協 美暫不與華展開第二階段談判

新華社：雙方同意繼續交流

新華社報道，雙方進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三方面問題，一是指出中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作；二是就中美經貿協議的實施情况交換意見；三是表達各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。雙方同意本着平等和相互尊重態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復蘇創造良好條件。

據美國貿易代表辦公室（USTR）的會談紀要，戴琪與劉鶴坦誠交流，雙方明確雙邊貿易關係對中美和全球經濟影響的重要性。戴琪對中國政府有關損害美國勞工、農民與企業的政策與做法表示關切，並期待在不久將來與劉鶴就這些議題採取進一步行動。USTR指，會談中，兩人審視中美第一階段貿易協議執行情况，並同意將就部分懸而未決的問題進行磋商。

美關切中國非市場政策 促採行動

路透社引述USTR資深官員在會談前透露，戴琪將向劉鶴提出美國對中國落實第一階段貿易協議的評估，包括承諾採購但未達到目標的美國商品，她也將表達美國對中國「非市場」經濟行為的關切。這名官員說，「我們認識到北京正在加倍推行其以國家為中心的威權做法，並拒絕解決我們的結構性關切」，因此「美方的重點將繼續放在增強經濟韌性和競爭力、多樣化市場，限制北京有害貿易做法的影響上」。

該官員表示，戴琪未來與中國的接觸，將「取決於中方此次的回應」；同時，戴琪不會尋求與中方就政府補貼和其他結構性問題進行第二階段的貿易談判。美國上任總統特朗普政府曾設想，在第一階段貿易協議執行後，隨即展開第二階段貿易談判，解決更困難的問題，包括對國企補貼和中國戰略工業政策。戴琪上周的對華貿易政策演說中提及，中美貿易關係現况無法滿足美國勞工、企業、農民與生產者的需求，必須重新調整與中國的貿易往來，以促進公平競爭。她在演說中預告了此次與中方的接觸。

（中美角力）