郭聲琨：汲傅政華受查教訓清流毒

要求做忠誠乾淨政法鐵軍

新華社報道，郭聲琨在北京召開的全國第二批政法隊伍教育整頓工作推進會上強調，堅決擁護黨中央對公安部原副部長孫力軍嚴重違紀違法問題的處理決定和對傅政華涉嫌嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查的決定。要求政法人員深刻汲取教訓，對存在的突出問題時刻保持警醒，紮實深入推進政法隊伍教育整頓，鍛造忠誠乾淨擔當的政法鐵軍。郭聲琨又要求堅決徹底肅清流毒影響，堅持動真碰硬，堅決清理到位。

山西青海兩政法高官遭起訴

而在昨日，兩名政法系統涉貪高官也被起訴。劉新云涉嫌受賄、濫用職權案，被指定由河北省廊坊市檢察院審查起訴。檢方指控劉新云利用在山東、山西和公安部任職期間的職務便利，為他人牟利並非法收受他人財物，數額特別巨大；同時在山西任職期間，違反有關法律法規和制度規定，違背信息化技術發展和項目建設規律，在有關項目建設過程中濫用職權，致公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，一人身犯數罪，應當數罪並罰。

此前劉新云在8月被開除黨籍和公職，中紀委國家監委指摘他喪失政治原則，毫無「四個意識」，參與在黨內搞團團伙伙，結交「政治騙子」，熱中政治投機，造成惡劣政治影響。

蒙永山涉受賄案，則被指定由內蒙古赤峰檢察院審查起訴。檢方指控蒙永山利用在廣西和青海省任職期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益及非法收受他人財物，當以受賄罪追究其刑事責任。蒙永山亦被指背離初心使命，喪失理想信念，官迷心竅、跑官買官被騙，在今年8月同樣被「雙開」。上述兩案已分別被起訴到廊坊及赤峰中級法院。