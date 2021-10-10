台灣學者：強調和統強化反獨

《聯合報》引述台文化大學社科院院長趙建民稱，辛亥革命後建立中華民國，是亞洲第一個民主共和國，台灣在這方面有很多著墨空間，不應將這段歷史讓給對方解釋。趙建民又稱，習近平講話特別注重國家統一與台獨，他將孫中山嫁接到這條脈絡，對台灣部分人有很大說服力。台灣拋去過去，包含孫中山、辛亥革命，以及現在「中華民國」意涵模糊不清，很多人對此有意見，我方政府應考慮這方面的問題。

稱談話嫁接孫中山 台方應著墨

台灣國立政治大學東亞研究所所長王信賢指出，習近平提到辛亥革命並未「解決中國前途命運問題」，問題在於缺乏「堅強領導、正確道路」，而這兩項則是習任內最強調的施政方針。認為延續這種論述，彰顯中共帶領中國走向偉大復興，藉此為明年中共二十大鋪陳。

而大陸兩岸關係和平發展協同創新中心主任及廈門大學特聘教授劉國深認為，大陸的對台政策，近來被外界作出分歧解讀且炒作。但從習近平的講話來看，對台大政方針是「一貫的、明確的」，認為包括台灣各界人士，對大陸的對台大政方針及基本原則「不要曲解，不必懷疑」。大陸過去這樣宣示，今天就「更有能力和底氣」去落實。