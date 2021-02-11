習：統一必實現 分裂國家沒好下場 辛亥革命110周年大會向台喊話 台稱歷史不容扭曲

習稱台灣問題因民族弱亂而生

大陸向有「逢五小慶，逢十大慶」的傳統，昨日紀念大會也規格極高，大會由政治局常委、全國政協主席汪洋主持，除習近平外，政治局常委李克強、栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山亦有出席。中國網報道，習近平在講話中，盛讚孫中山和辛亥革命先驅建立的歷史功績，又將辛亥革命110年的歷史和實現中華民族復興結合起來，提出5點啟示，包括必須有領導中國人民前進的堅強力量中國共產黨；必須走中國特色社會主義這條唯一正確道路；必須依靠中國人民自己的英勇奮鬥來實現復興；必須同舟共濟，依靠團結戰勝前進道路上一切風險挑戰；必須始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，推動構建人類命運共同體，推動完善全球治理體系，共同反對霸權主義和強權政治。

在講話結尾，習近平提到統一問題，他引述孫中山「『統一』是中國全體國民的希望」的說法，表示「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」；以和平方式實現統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。「我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展」。

強調台灣問題屬內政 不容外力干涉

習近平又警告：「中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！」

陸委會：一國兩制遭台民眾拒絕

對於習近平的講話，台灣總統府發言人張惇涵答覆中央社稱，中華民國是主權獨立「國家」，不是中華人民共和國一部分；「國家」的未來，掌握在台灣人民的手中。張惇涵又表示，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。台行政院長蘇貞昌亦表示，辛亥革命建立的是中華民國，中華人民共和國1949年才成立，歷史不容扭曲。《聯合報》引述陸委會回應稱，對岸一再提出「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」等矮化台灣的前提，更以武力威脅台灣接受其錯誤政治主張與兩岸終局，都已遭到台灣民眾明確拒絕。國台辦發言人馬曉光昨表示，民進黨當局出賣中華民族利益，其所作所為與孫中山的遺願、氣節和精神完全背道而馳，「有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命」。

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