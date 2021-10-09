涉辱「冰雕連」 媒體人被捕

警指涉侵害英烈名譽 檢方立案

三亞警方通報，7日，公安機關接群眾舉報，網民「羅×平」在新浪微博發布侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論，造成惡劣影響。三亞市公安局吉陽分局於當天依法傳喚羅×平（男，湖南長沙人，40歲，新浪微博名「羅×平」）並展開調查。經審查，羅×平對其違法行為供認不諱。警方強調，英雄烈士不容褻瀆，網絡空間不是法外之地，對侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，公安機關將依法嚴厲查處。《人民日報》昨發評論稱，英烈的尊嚴不容羞辱，這是國家法律和全國人民共同捍衛的，不容挑戰的堅定價值。

羅昌平曾任《新京報》深度報道部主編，《財經》雜誌副主編兼任《LENS視覺》雜誌副主編，現為天椒法務集團董事長。內地抗美援朝電影《長津湖》在十一上映後，羅昌平6日在微博發文，稱「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」。