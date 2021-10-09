山西洪災20多座煤礦關閉 煤電缺口恐再擴大

自本月3日開始，山西降雨顯著增強，多個產煤地區受到影響，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中等地都創下10月上旬累計降雨記錄。界面新聞昨日報道，截至4日上午8時，山西停產煤礦27座、非煤礦山99座、危化企業7家等。北京能研管理諮詢有限公司首席分析師焦敬平表示，從山西大雨涉及區域來看，以焦煤、無煙煤生產為主，對煉焦煤和噴吹煤的短期影響比較大，對動力煤市場影響有限。

洪水冲走鐵路路基 數米鐵軌懸空

山西是煤炭大省，截至2021年1月底，該省共有煤礦670座；其中陽泉有全國最大的無煙煤生產基地、最大的冶金噴吹煤基地；呂梁、臨汾等是國內重要的焦煤產地。國家統計局數據顯示，去年山西原煤產量為10.63億噸，超過內蒙古，重回產煤第一大省。自內地上月限電以來，已有14省和山西簽訂保障供煤協議。

人民資訊消息，晉中市南同蒲鐵路祁縣段一處鐵路路基6日被洪水侵襲，數米鐵軌懸空。鐵軌上一列貨運火車緊急停靠，場面十分危險。當地居民稱洪水把鐵路地基冲沒了，只剩下鐵軌和枕木在空中架著，像鐵索橋一樣。中國鐵路太原局集團稱，受此影響雙向行車中斷。新華社現場報道，截至昨晚8時，搶修工作仍在進行。南同蒲鐵路全長500多公里，經過太原、晉中和臨汾等煤炭產區。

汾河堤壩一度現20米決口

此外，汾河下游亦出現險情，央視新聞消息，在汾河新絳段橋東村，7日下午5時許，由於水位上升，壓力過大，堤壩下方雨水管道出現崩裂並造成堤壩出現約20米決口，造成部分農田受淹，逾1.7萬村民疏散。當地迅速組織人力封堵決口，經過24小時晝夜奮戰，昨日下午4時30分，隨著最後一車石料投入決口處，該堤壩決口成功合攏。