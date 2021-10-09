北京聞風：第四屆進博會倒計時 開放提質升級 ／文：鍾鳴九

逾50國確認參加

官方透露，本屆進博會簽約展覽面積料達36萬平方米，參展企業數量超過去年，世界500強和行業龍頭企業「回頭率」超過八成，境外中小企業組團參展企業數增加三成，不少在行業細分領域佔領先地位的隱形冠軍將亮相，數十批先進技術裝備和高端消費品將在本屆進博會上實現「全球首發、中國首展」，另有50多個國家確認參加國家展。

分析人士認為，從世界上首個以進口為主題的國家級展會，到融「展覽、論壇、外交、人文」於一體的全球共享平台，進博會能够收獲不斷的回頭客和連串的成交額，不僅得益於內地龐大而富有潛力的消費市場，也受益於內地不斷優化的營商環境。近年來，推進「證照分離」改革、推動服務貿易自由化、修訂印發2021年版市場准入負面清單等系列舉措，都增添外商深耕內地信心。

上屆意向成交726.2億美元

官方數據顯示，第三屆進博會累計意向成交726.2億美元，比上屆增長2.1%。隨著全球經濟逐步復蘇，加上近期中美經貿關係有趨穩勢頭，今年進博會料將更加充分地發揮其平台作用。

首先，伴隨進博會國際影響力的擴大，本屆組展專業化和精細化程度優於往年。以組織採購商為例，將在政府組團採購的基礎上，多渠道定向邀請專業觀眾，促成企業「見到人談成事」。截至目前，組辦方基於往屆採購商註冊和成交數據、進口和流通行業數據等，已梳理出4萬家目標採購商，將重點邀請他們參會。

其次，作為雙循環的交匯點，本屆在以往食品及農產品、汽車、技術設備等六大展區基礎上，細分能源低碳及環保科技、智慧出行、綠色智能家電及家居等專區，在適應內地消費市場的同時，能夠為境外優質創新資源搭建平台。

最後，本屆在貿易便利化政策和配套服務設施等方面亦有改善。得益於通關無紙化，現在進博會展品通關已實現「秒放」，企業只需上傳電子單證即可實現線上審核和通關放行。此外，手機端「進博隨申」服務欄已上線，將為參展商和觀眾提供找展商、尋車位、查活動、選交通、雲看展等信息。

作為進博會參展企業的重要來源，港資企業迄今已有近600家參展，且收獲頗豐。今年，港企亦應借進博會平台充分展現自身優勢產業，抓住商機。

文：鍾鳴九