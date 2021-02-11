印度媒體：200解放軍圖拆爭議地區印軍工事

印度News 18電視台昨引述印度政府高層官員稱，上周約200名中國士兵從西藏進入阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國藏南地區），試圖拆除印方無人防守碉堡。但報道還引述匿名消息人士和消息人士說，由於印度與中國在爭議地區未劃正式界線，雙方對實際控制線的認知不同，巡邏範圍也是以己方認知為主。中國巡邏隊進入實控線印方一側時，遭到印軍強烈反對，部分中方士兵被暫時扣留。該事件後由當地軍事指揮官層級處理。中國士兵亦獲釋。

稱雙方對峙數小時 曾有推撞

部分解放軍一度遭扣留

「今日印度」（India Today）則引述消息人士稱，印中軍隊對峙是發生在一次靠近中國邊境的例行巡邏期間。該報引述消息來源稱，印度軍隊在靠近邊界處攔截了約200名中國士兵，雙方對峙了數小時，在當地指揮官根據現有協議解決問題，對峙才宣告落幕。期間印度防御工事並未受損。而該報道則未提及有中國士兵被印軍扣留一事。《印度快報》（Indian Express）引述消息人士報道，雙方曾有推撞。

去年6月，中印軍隊在加勒萬河谷爆發兩國45年來最嚴重邊境衝突，互有死傷。此後兩軍經多輪談判，兩國邊防部隊也脫離接觸。《印度斯坦時報》引述印度軍方上周稱，10月第二周或與中國軍方進行第十三輪會談，以緩解拉達克東部實際控制線沿線緊張局勢。