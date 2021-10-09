蘇利文：深切關注破壞台海和平行為

對於被問及解放軍戰機連續數天繞台，美國會不會保護台灣時，蘇利文表示：「我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來」。蘇利文與楊潔篪會談中亦提及台灣問題，新華社指美方表示堅持一個中國政策。

澳洲前總理：盡力撐台至關重要

另聯合新聞網報道，以私人身分訪台的澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）昨舉行記者會，表示返澳時會告訴現政府，台灣正面臨巨大挑戰，盡力支持台灣至關重要；「最不希望台海戰爭發生，我們的重點就是避免此事發生」。他認為當前對台最好的實質支持，是讓台灣加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。路透社稱，同樣訪台的法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）則以「國家」稱呼台灣。