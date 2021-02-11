美軍被指駐台 北京：必採措施捍主權 《華爾街》：秘訓台軍至少一年 台稱依計劃軍事交流

24人分屬特戰隊及陸戰隊

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在瑞士會面結束後，美國《華爾街日報》周四（7日）報道，一支美國特種作戰部隊及一支海軍陸戰隊一直在台灣秘密行動，協助訓練台灣的武裝部隊，而且時間至少已持續一年。報道引述美國官員說，美軍駐台部隊約有24人，其中特種部隊及支援部隊成員負責訓練台灣地面部隊的幾個小單位，海軍陸戰隊則與台灣海軍合作，進行小型艦艇訓練。

美國國防部表示，對於具體的行動、作戰或訓練不作評論，但強調美國對台灣的支持和美台防務關係，與中國大陸目前構成的威脅保持脗合（remains aligned against）。據美國之音和路透社報道，美國國防部發言人薩波（John Supple）在聲明中表示，中國大陸加大了對台灣和其他美國盟友與伙伴的恐嚇施壓，包括在台灣、東海和南海附近增加軍事活動。美國認為，這些活動破壞穩定，增加誤判風險。

路透社還在報道中另引述2名消息人士稱，美國軍方以輪調制臨時派遣人數不多的特種作戰部隊成員，到台灣訓練當地軍隊，並暗示在拜登政府1月上台前就已經開始。彭博社則引述一名美國國防官員表示，美國軍方一年多前派遣20多名軍人前往台灣，這些赴台軍人包括特種部隊成員。《經濟學人》亦引述五角大樓定期更新的文件指，23名海軍陸戰隊軍人「長駐」台灣，另有兩名海軍軍人和5名空軍軍人。

華府智庫：或致大陸向台施更多壓力

據中央社報道，台灣國防部拒絕就這項訓練安排置評，僅稱所有軍事交流都按年度計劃進行。另有台灣不願具名知情人士向BBC表示，美台軍事合作訓練是定期培訓，而非臨時軍事計劃。「我們把它建立在對外軍售項目中，支付了一個服務價格。華盛頓不會免費贈送任何東西，他們甚至向你的採購徵稅。」美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「公開這件事將迫使中國有所反應，他們很可能會因此向台灣施加更多壓力。」

中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上回應稱，一個中國原則是中美關係政治基礎，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交前提；美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採一切必要措施捍衛主權和領土完整。台灣總統蔡英文則在昨日接見赴台演講的澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）時重申，台灣不尋求軍事衝突，但將致力捍衛民主體制及生活方式。

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