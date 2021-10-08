媒體人涉諷《長津湖》 被批辱英烈

羅昌平周三（6日）在微博寫道：「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的『英明決策』」。 「冰雕連」說的是志願軍被凍死在陣地上，仍手握鋼槍，保持着整齊的戰鬥隊形和姿態。被內地形容為一座精神豐碑、一種文化符號，並被載入軍史。「沙雕」則是網絡用語，意思是愚蠢、無腦。

對羅的言論，《解放軍報》旗下微博「鈞正平」當日發文稱，「英烈不容戲謔！不可污名！不能侮辱！我們決不能讓那些惡意詆毀英烈的人肆無忌憚、為所欲為」。昨軍報在官方微博強調，保護英烈，是對歷史最基本的敬重，尊崇英烈，是中華民族的情感底線。共青團中央微博也發文，抨擊某些人「昧着良心污衊先烈。」有網民也搬出「英雄烈士保護法」，要求追究其責任。

羅昌平帳號被禁言

有網絡消息稱，羅昨晚已被海南三亞警方調查處理，但該消息暫未得到官方證實。目前羅昌平已刪除相關內容。但他過往的言論又被挖出，包括用「蛋炒飯祭日」等形容志願軍烈士毛岸英等。微博6日已給羅的帳號打上禁言標籤，但未封號。羅曾任《新京報》深度報道部主編，《財經》雜誌副主編兼《LENS視覺》雜誌副主編，現為天椒法務集團董事長。