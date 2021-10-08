向訪台法參議員授勳 蔡英文：台法關係開拓者

指李察此行意義非凡 對台最大支持

中央社報道，蔡英文在總統府內頒授「特種大綬卿雲勳章」給李察（Alain Richard）。蔡指出，頒授勳章除了表彰李察對台法關係的貢獻，也是表達最深的感謝之意；她要對李察說，「這次你來訪，就像我們在法國的家人回來看我們，再次歡迎你」。總統府指出，勳章條例規定為敦睦邦交，得授予勳章於外國人。卿雲意即慶雲，象徵祥瑞之雲。

蔡英文致詞時稱讚李察幾年來不僅持續關心台灣，這次更不畏壓力率團訪台，讓人非常感動。多年來，李察為台灣所做的一切，是「台法關係的開拓者」，感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，「透過這個意義非凡的訪問，給台灣最大的支持」。李察則表示，要將此殊榮獻給法國參議院的全體人員，是他們批准這次行程，也正是他們在友台小組的建議下，在今年5月一致通過決議，支持台灣參與聯合國。

李察率領的一個參議院跨黨派代表團周三（6日）抵台，展開5天的訪問。中國駐法大使盧沙野今年2月曾致函李察，對其計劃訪台表達抗議。

晤澳前總理 感謝撐台加入CPTPP

蔡英文在接見艾伯特（Tony Abbott）時表示，台灣已正式申請加入全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP），希望持續強化台灣與澳洲、台灣與世界的經貿連結。在安全方面，蔡說，澳洲政府對印太區域的地緣政治變化積極因應、調整戰略，也跟美國、日本、印度持續深化四方安全對話合作，而且在對談中，共同關心台灣的議題。

她感謝艾伯特在台澳洽簽經濟合作協定，以及台灣加入CPTPP的支持，而且不斷發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。強調「我們願意貢獻力量，持續維持區域的和平穩定」，與所有共享自由價值的民主伙伴有更深入合作。

艾伯特稱如果台灣可以加入CPTPP，就更得以彰顯民主價值，「希望現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。