向訪台法參議員授勳 蔡英文：台法關係開拓者

【明報專訊】台灣總統蔡英文昨在總統府先後與到訪的法國參議院友台小組主席李察及澳洲前總理艾伯特會晤，並在facebook等平台直播。她頒授李察勳章，稱讚李察是「台法關係開拓者」，稱其透過訪問，給台灣最大的支持；蔡英文隨後接見艾伯特時表示，台灣願意貢獻力量，並與民主伙伴有更深入合作。
指李察此行意義非凡 對台最大支持
中央社報道，蔡英文在總統府內頒授「特種大綬卿雲勳章」給李察（Alain Richard）。蔡指出，頒授勳章除了表彰李察對台法關係的貢獻，也是表達最深的感謝之意；她要對李察說，「這次你來訪，就像我們在法國的家人回來看我們，再次歡迎你」。總統府指出，勳章條例規定為敦睦邦交，得授予勳章於外國人。卿雲意即慶雲，象徵祥瑞之雲。
蔡英文致詞時稱讚李察幾年來不僅持續關心台灣，這次更不畏壓力率團訪台，讓人非常感動。多年來，李察為台灣所做的一切，是「台法關係的開拓者」，感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，「透過這個意義非凡的訪問，給台灣最大的支持」。李察則表示，要將此殊榮獻給法國參議院的全體人員，是他們批准這次行程，也正是他們在友台小組的建議下，在今年5月一致通過決議，支持台灣參與聯合國。
李察率領的一個參議院跨黨派代表團周三（6日）抵台，展開5天的訪問。中國駐法大使盧沙野今年2月曾致函李察，對其計劃訪台表達抗議。
晤澳前總理 感謝撐台加入CPTPP
蔡英文在接見艾伯特（Tony Abbott）時表示，台灣已正式申請加入全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP），希望持續強化台灣與澳洲、台灣與世界的經貿連結。在安全方面，蔡說，澳洲政府對印太區域的地緣政治變化積極因應、調整戰略，也跟美國、日本、印度持續深化四方安全對話合作，而且在對談中，共同關心台灣的議題。
她感謝艾伯特在台澳洽簽經濟合作協定，以及台灣加入CPTPP的支持，而且不斷發聲呼籲重視台海安全的和平情勢。強調「我們願意貢獻力量，持續維持區域的和平穩定」，與所有共享自由價值的民主伙伴有更深入合作。
艾伯特稱如果台灣可以加入CPTPP，就更得以彰顯民主價值，「希望現在的會員國都能夠支持台灣申請加入」。
相關字詞﹕澳洲前總理艾伯特 特種大綬卿雲勳章 法國參議院友台小組主席李察 蔡英文