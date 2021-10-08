美貿易代表辦就對華關稅排除徵意見

549項關稅排除獲延長

戴琪周一的演講提到的「重新掛鈎」和「持久共存」兩個新提法，被認為比特朗普政府的貿易政策更加柔和。她也首次用中文發Twitter帖文稱，「若您錯過我的演講，此處是該演講全文」。美國之音報道，USTR隨後就依據301條款而被加徵關稅的中國產品恢復「有針對性的、潛在的」關稅排除開始徵求公眾意見。

USTR的聲明稱，這個關稅排除程序是拜登政府圍繞美國的優先事項，而調整美中貿易關係並確保貿易為美國員工與商家服務的「深思熟慮和長期性的願景的關鍵組成部分」。聲明表示，先前批准的2200多項關稅排除中有549項得到延長。大部分的排除都在2020年12月31日到期。這些排除過去被認為應該獲得更長的時間。USTR將逐案審議是否可能恢復各項關稅排除，公眾評論期將從下周二（12日）到12月1日共計50天。

將逐項審議 公眾評論達50日

特朗普政府曾與中國展開貿易戰，對中國產品徵收懲罰性的關稅。美國政府同時還實行關稅排除申請機制。2020年1月，特朗普政府與北京達成第一階段貿易協議，但是相當一部分的關稅並未取消。戴琪此前曾表示，美方將啟動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些中國輸美商品的加徵關稅。