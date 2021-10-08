學者：屬政策微調 美戰略沒變

稱中方關切美制裁

吳心伯指出，此次會晤主要就一些基本原則問題進行討論，可以預期中美將有兩方面進展：一是雙邊關係下一階段發展路線圖即將出爐，二是雙方可能在各自關心的重要問題領域取得進展；比如中國關切的台灣、香港問題，美國關切的購買國債、伊核問題等。而中美經貿磋商，則交由即將會面的經貿團隊處理。近期美國貿易代表戴琪提出「再掛鈎」，意味着希望重新理順兩國經貿關係，調整一些經濟規則，改變美方認為對於美國工人、中產階級、消費者和公司的不利因素。

紅星新聞報道表示，拜登上台後提出的「中產階級外交」，採用的正是蘇利文在美國卡內基國際和平基金會做研究時設計的理念。吳心伯分析指，關稅問題並不是主要關切，因關稅對美國的影響超過中國。「事實上中方的關切集中於美國的對華制裁，尤其是對於中國實體和個人的制裁，以及在科技領域對中國的封鎖和打壓」。

美國之音引述中國問題專家、德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，她不認為會談對中美關係來說是「重啟或解凍」，中國是否願意放下前提條件與美國合作，對此做出判斷為時尚早。美國巴克內爾大學政治學與國際關係系教授朱志群指出，拜登與習近平上月通話對雙邊關係重回軌道非常關鍵，華為副董事長孟晚舟獲釋回國、戴琪提到的「再掛鈎」和「持久共存」，都是美方釋出的善意。

（中美角力）