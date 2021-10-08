楊潔篪晤蘇利文 商採行動促關係上正軌 中美同意習拜年底前視像會晤

白宮：仍在研究會晤細節

路透社引述美國政府一名高級官員會談後表示，「總的來說，今天的對話是迄今我們在元首級別以下進行的接觸中最有意義、最具實質性的一次」，他稱華盛頓希望此次會晤能成為「未來接觸的典範」。該官員並透露，美中兩國原則上達成一致，拜登和習近平將在年底前舉行視像會晤。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，仍在研究兩國領導人會晤的時機及細節。

官媒：美堅持一中 雙方同意對話

新華社報道稱，楊潔篪和蘇利文就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。會晤是「建設性」的，有益於增進相互了解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪指出，中方反對以「競爭」來定義中美關係。他表示中方重視拜登近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策。他還要求美方停止利用台灣、香港、新疆、人權等問題干涉中國內政。報道稱，美方表示堅持一個中國政策。雙方還就氣候變化和共同關心的地區問題交換了意見，同意就重要問題保持對話和溝通。

白宮會後在網站發布簡短說明稿，表示蘇利文提出兩國「有興趣合作應對重大跨國挑戰的領域，以及如何管控關係中的風險」。他還就北京在人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動表示關切，強調將繼續與盟友合作，並和中國進行高層接觸，以「確保負責任的競爭」。

央視：瑞士會晤講究對等

這是今年3月拜登政府高層在阿拉斯加首次與中方會晤、但以舌戰不歡而散後，兩人首度面對面。央視旗下微信公眾號「玉淵潭天」指出，中美高層會晤之所以選擇在瑞士舉行，因這個第三方國家不但是永久中立國，也是兩國地理上的中間點，距中美各相隔8000公里、時差6小時，「講究對等，體現打交道的公平性」。至於楊潔篪為何見的是蘇利文，答案亦是「對等」。此外，蘇利文曾與白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）共同發表關於中國的文章，指出「反對新冷戰，提出美國要聯合盟友，以優勢地位與中國競爭」，因此促成美中高層恢復對話。

（綜合報道）

（中美角力）

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