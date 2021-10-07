學者：當局應反思為何清遭眾叛

丁新豹：港是孫中山革命思想搖籃

張鳴：「全民族式紀念」可休

中文大學歷史系教授丁新豹近日在紀念座談會上表示，香港是「孫中山革命思想的搖籃」，因香港當時是英殖民地，可辦報鼓吹革命；且毗鄰廣州，發達的航運便於集結人力和軍火；起義失敗後，也可逃回躲避；此外，有一批本地熱心商人捐助革命等，可見香港與辛亥革命關係之密切。

張鳴則認為，孫中山在香港的主要經歷就是求學，「香港和辛亥革命關係不大」。他指出，孫中山成了革命家之後，港英當局亦對他警惕，不再讓他作為活動基地，和澳門一樣；唯有日本政府的態度比較曖昧。而關於第一次起義是在香港醞釀之說，其中細節亦存在爭議。

如今，中央政府仍強調繼承「革命精神」，張鳴表示，關於辛亥革命的「全民族式紀念」早就該休，「歷史學家好好探討它就行了，當局不要干擾它就可以了。它就是一個事件，應該祛魅化」。他回憶以往每次去武昌開紀念會，都會看到大標語「發揚首義精神」。「我說不對，你要號召人民起義嗎？今天人們互相尊重，老老實實過日子就挺好。（辛亥革命）這個教訓不需要人民來吸取，最主要是當局吸取、反思，為什麼清政府會導致眾叛親離」。

（辛亥革命110周年）