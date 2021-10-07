辛亥革命「逢十大慶」 大陸態度矚目 兩岸寒暑表 倘按慣例習料對台喊話

早在去年11月，北京已着手籌備紀念辛亥革命110周年的活動，當時全國政協常委會通過有關決定，並成立籌備辦公室，由全國政協常務副主席張慶黎任主任、副主席李斌任常務副主任。今年3月4日全國政協開幕，全國政協主席汪洋在作工作報告時也提到，將「舉辦辛亥革命110周年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。

中共視己為辛亥革命繼承者

回顧以往紀念活動，北京方面似乎總在當年的10月9日召開紀念大會，而且規格很高，國家主席出席並發表講話（見表）。今年的紀念活動，如無意外，國家主席習近平亦將出席。

事實上，紀念辛亥革命，大陸向來搶佔了話語權，在過去30年的紀念大會上，北京無一例外在回顧辛亥革命對中國的影響後，強調中國共產黨人才是孫中山的繼承者。

大陸紀念大會 傳遞對台主張

大陸領導人講話也成兩岸關係寒暑表，傳遞大陸對台的最新主張。1991年，台灣修憲，將憲法的地域效力限縮在台灣，並承認中華人民共和國在大陸統治權的合法性，時任總統李登輝將兩岸關係定位「特殊國與國關係」，導致兩岸關係緊張。當年楊尚昆的講話特別強硬，稱近來台灣「台獨」勢力氣焰囂張，「確有某些外國勢力慫恿『台獨』分子，分裂祖國，以便他們從中染指。我再一次嚴正申明：台灣自古就是中國的領土，實現祖國統一是中國的內政，決不允許任何外來勢力干涉。對任何把台灣從中國分裂出去的行徑，我們決不坐視」。又稱：「我要正告那些熱中於搞『台獨』的一小撮分裂主義分子，不要錯誤估計形勢，玩火自焚。搞分裂的人是從來沒有好下場的，破壞祖國統一的圖謀是絕不會得逞的。我們希望台灣當局明大義，識大局，順應潮流，做促進國家統一的歷史功臣，不做分裂祖國的千古罪人。不然的話，何以面對列祖列宗，何以面對中山先生！」

2001年，江澤民在紀念辛亥革命90周年的講話中強調，「我們將繼續堅持一國兩制的基本方針，全面落實現階段發展兩岸關係、推進祖國統一進程的八項主張，繼續推進在一個中國原則基礎上進行兩岸對話和談判」。當時民進黨陳水扁已當選總統，並在台灣實現政黨輪替及政權和平轉移。

胡錦濤在2011年辛亥革命100周年的講話可能是比較「和風細雨」的一次，當時是國民黨馬英九執政的時期，兩岸關係就像那年黃公望《富春山居圖》大陸的「剩山圖」與台灣的「無用師卷」在台灣故宮合體展出一樣，給人一種「分久必合」的期望。胡錦濤在講話中說，當今兩岸中國人面臨着共同繁榮發展、共謀中華民族偉大復興的歷史機遇，兩岸關係和平發展已成為中華民族偉大復興的重要組成部分。「攜手推動兩岸關係和平發展、同心實現中華民族偉大復興，應該成為兩岸同胞共同努力的目標」。

不過，10年過去，兩岸並沒有因此而走得更近，反而因為2016年民進黨再次執政而關係日差。近日在美國力挺之下，國際上撐台的聲音也日漸多了起來，在這種背景下，北京將會提出怎樣的兩岸統一路線圖呢？

陸學者：兩岸過多強調意義忽略反思

港學者：辛亥革命理想從沒真正落實

中國人民大學政治學系退休教授張鳴對本報表示，不論共產黨還是國民黨，對辛亥革命的紀念均過多地強調象徵意義，忽略基於歷史真相的反思。「國民黨把孫中山捧得像神一樣，是偉大革命者、第一任總理；共產黨也捧得很高，但會說你是舊民主主義革命，我們是新民主主義革命，給劃出界限；民進黨就更不用說了，認為辛亥革命是外國史，這也是不現實的」。張鳴表示，兩岸因立場不同漸行漸遠，不肯面對真相、自說自話，也是沒有共識的一大原因。

對於紀念辛亥革命的歷史意義，香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪對本報表示，首先當然是中國政治的一大摸索與轉型，包括立憲派與革命派的角力以及最終民國的建立。葉國豪說，在現實意義上，北京仍稱孫中山是革命先行者，台灣的中華民國政府甚至尊稱其為國父，對於如何有效落實民權，告別君權，甚至邁向民主，兩岸選擇了不同的道路。他認為，孫中山或是辛亥革命已經未必是兩岸的公約數，一來此岸未能落實民權保障，彼岸則已有告別中華的政治與社會變局。就此而言，辛亥革命的理想其實從沒有真正落實，中國或廣義的華人社會告別了形式的君權，卻仍在百年路途中緩緩前行，尋找出路。

明報記者

（辛亥革命110周年）