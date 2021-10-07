試房網紅斥京環球影城酒店：馬桶不刷枕套不換水杯不洗

蓋熒光標記 換人入住仍有

據《南方都市報》報道，國慶假期間，新開幕的環球影城持續火爆。北京市文化和旅遊局統計，國慶首四日遊客總數超過10萬。不過近日一知名B站（bilibili）博主在網上發布影片，稱團隊測試發現環球影城的兩間酒店，都發現衛生問題。入住當天，他們在酒店的牀單、馬桶、杯上都蓋上隱形的熒光標記。到了第二日，團隊換人入住，再檢查物品上有否標記。

「這個印記紋絲不動」，博主發現，功夫熊貓主題房內的三個枕頭套、六個水杯均有完整的熒光標記，即未有換過；三件浴袍、三條浴巾、三條毛巾都只是更換了一件，馬桶蓋內側亦沒有清潔。至於另一間諾金酒店，雖然牀上用品全部更換，不過六個水杯都沒有更換，其中一個水杯更殘留了上一個客人飲中藥時留下的藥漬，令拍攝團隊驚訝。另一方面，房卡亦經常開不到房門，但在𨋢內仍然能夠成功拍卡。

環球影城：重視情况 已啟調查

環球影城回應稱，非常重視影片中反映的情况，又指這與他們一貫的衛生標準不一致，已啟動內部調查，並將根據調查結果採取進一步措施。

環球影城大酒店價格不菲，例如B站博主入住的「功夫熊貓主題房」日常價格大約每晚2800元，其他豪華雙牀房每晚1700元，面積達138平方米的「好萊塢套房」則高達14,893元。根據去哪兒網估算，國慶假期游客人均消費約3300元，而非黃金周來打卡的遊客，人均消費約2500元。