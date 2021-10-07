楊潔篪抵蘇黎世 將晤美國安顧問蘇利文

【明報專訊】外交部發言人華春瑩昨（6日）宣布：根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方將就中美關係及有關問題交換意見。
白宮發布的新聞稿說，蘇利文（Jake Sullivan）和楊潔篪將對拜登9月9日與習近平的通話採取後續行動，繼續尋求負責任地管理美中兩國之間的競爭。蘇利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，向歐洲盟友與合作夥伴匯報與楊潔篪的會談內容。
會面將在本周登場，是繼中美高層3月18日會晤後第二次面對面會談。此前，楊潔篪與外長王毅等人在阿拉斯加會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文等人，雙方幾乎是不歡而散。
楊潔篪率領的中國代表團已抵達瑞士蘇黎世。此前，楊潔篪於9月15日在北京以視像方式會見出席第十二屆中美政黨對話的美國民主、共和兩黨代表時表示，中方希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，同中方相向而行，共同採取積極行動，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。
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