楊潔篪抵蘇黎世 將晤美國安顧問蘇利文

白宮發布的新聞稿說，蘇利文（Jake Sullivan）和楊潔篪將對拜登9月9日與習近平的通話採取後續行動，繼續尋求負責任地管理美中兩國之間的競爭。蘇利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，向歐洲盟友與合作夥伴匯報與楊潔篪的會談內容。

會面將在本周登場，是繼中美高層3月18日會晤後第二次面對面會談。此前，楊潔篪與外長王毅等人在阿拉斯加會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文等人，雙方幾乎是不歡而散。

楊潔篪率領的中國代表團已抵達瑞士蘇黎世。此前，楊潔篪於9月15日在北京以視像方式會見出席第十二屆中美政黨對話的美國民主、共和兩黨代表時表示，中方希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，同中方相向而行，共同採取積極行動，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。