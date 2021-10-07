白宮前國安顧問：阿富汗撤軍 恫嚇力喪失

中央社報道，但麥克馬斯特提醒，美國須加緊腳步恢復在印太區域的恫嚇力，這是以台灣為中心。他認為最危險的時間點將落在明年，也就是北京冬奧、中共二十大後。

另外，澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時稱，從明年中共二十大到2024年台灣大選期間，中國勢必增加對台灣施壓的力度，迫使台灣接受統一。若無法成功，中國在2027年解放軍「建軍百年」之前，將會採取「更具侵略性」的行動，到時將會是台海遭遇戰爭風險高峰期。

學者：台海戰爭或觸發「三戰」

戴維斯提到，假如中國對台動武，美國和日本將會馳援。他指出，澳洲政府「幾乎是不可能」坐視不管。他被問到要是俄羅斯又趁機介入的話，是否將形同觸發「第三次世界大戰」？對此，戴維斯稱是有可能的。