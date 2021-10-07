陸機繞台 拜登：習同意遵台灣協議 台「確認」美方承諾 防長稱從軍「最嚴峻時刻」

未說明「台灣協議」內容

美國之音報道，拜登周二在白宮南草坪上接受媒體關於台灣的提問。他說，「我跟習談到了台灣，我們同意我們將遵守台灣協議，我們的情况就是這樣。我們清楚表達了，我認為他不應做其它任何事情，只應遵守協議。」不過，拜登並未有說明「台灣協議」指的是哪些內容。

白宮稱與北京接觸 傳明確信息

根據台灣軍方的通報，從10月1日至5日，解放軍派遣了150架次軍機進入台灣空域，數量為歷來最多。美國國務院、國防部和白宮都批評中國對台灣的軍事、經濟與外交脅迫。「我們仍然對中國在台灣附近挑釁的軍事活動感到擔憂。」白宮新聞發言人普薩基4日說，美國也在與北京「進行私下的接觸，通過外交渠道傳達明確的信息」。

內地官媒則刊發評論指，不論美國政客如何跳腳（發怒），都無法改變解放軍巡航自家領土的航迹。

台灣總統府發言人張惇涵昨日表示，「我們有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認」，美國政府對台政策不變，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維持對台灣堅若磐石的承諾。

邱國正：台軍絕不發第一擊

台灣立法院昨晨審查海空戰力提升特別條例草案，國防部長邱國正往立院報告時向媒體表示，解放軍目前已有犯台能力，但台灣不會挑釁，研判2025年解放軍將具備全面犯台能力；邱國正在聯席會中答詢時也再次強調，現在的兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻時刻。大陸目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

他下午進一步解釋「最嚴峻時刻」，稱早期到金門時是「單打雙不打」，夜間有敵情要通報，緊張的感覺僅局限在前線。台灣本島部隊很少會感受到這種壓力；但反觀現在，不諱言全軍與百姓都感到壓力，如果說他這個國防部長感到一點壓力都沒有，那就會鬧笑話。他強調，國防部都有公布解放軍戰機航迹，也會持續監控做好本務工作。

對於國民黨前主席洪秀柱日前表示，解放軍戰機近期飛抵台灣西南防空識別區（ADIZ）是針對西方艦隊。邱國正表示，他不評論外界說法，但予以尊重。目前區域情勢像「左鄰右舍吵架，我們在中間，磚塊、飛鏢我們頭上飛，我們能不緊張嗎？」縱使對方（大陸）說不是針對台灣，但台灣怎麼能不提高警覺。

邱國正強調，台軍絕對遵守不發第一擊，飛行員承受了很大的壓力，他不僅多次前往前線單位視導，也向部隊主官提到要多多與前線官兵互動。

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