農村「娶老婆太難」 湖南縣府籲女性留鄉

國務院總理李克強上月16至18日赴廣西玉林、南寧考察。在陸川縣東西村，李克強走進甘蔗田與蔗農交談。網上影片顯示，李克強在蔗田裏問農民還要反映什麼，一名女農說：「農村娶媳婦太難了！」語畢引發李克強與陪同官員大笑。據中國政府網消息，李克強當時表示，要「把群眾盼望的事情辦好」。對此，中共陸川縣委辦公室上月17日下發一份通知，要求各鎮與有關單位要圍繞「陸川縣基層反映農村中青年找不到媳婦的困難問題及對策建議」報送信息。

向李克強「抱怨」 縣委翌日稱找對策

澎湃新聞報道，湖南湘陰縣政府近日公布對農村青年擇偶難問題的回應，稱會引導群眾自覺抵制請客送禮、大操大辦等陳規陋習；並且每個村均成立紅白理事會，建立紅白理事會台帳，將婚喪辦事標準、服務流程等納入村規民約；同時教育和引導女青年熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，努力降低農村男女青年失調的比例。當局稱會做好就業工作，提高收入水平，對城鄉男女青年開展多種形式免費就業技能培訓。

另外，湘陰提出簡化投靠手續，方便投靠落戶。夫妻投靠類戶口遷移，根據湖南有關「管理辦法」，只需提供夫妻雙方戶口本、身分證、結婚證和被投靠方村委（社區）同意落戶證明，即可到遷入地派出所辦理。當局還會為搭建相親平台與交友渠道。

湘陰簡化落戶手續 建相親平台

其實農村青年擇偶難問題由來已久，廣西社科院一名研究農村發展的學者表示，在城市化進程中，農村女青年與男性一樣，多進城尋找工作。城市社會讓女性的社會性別意識覺醒，也提高了擇偶標準。低學歷男性在城市中從事的一般是與體力勞動相關的工作，低學歷女性則更多從事服務業，接觸人群的素質相對更高，這是女性審美標準提升的重要原因。

學者：城市化令女性提高擇偶標準

湘陰鼓勵女性留鄉的消息傳出後，有網民稱「逐步摒棄農村結婚的繁雜儀式和昂貴的彩禮聘金」是找到問題的癥結，不過也有網民反問：「你這算勸我放棄當皇后的夢嗎？」亦有網民不滿稱，政策是「成績差的人太多，為了不讓分數太懸殊，老師讓高分的學生故意考低分，以求平衡」。