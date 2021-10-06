朱立倫就任 「要把失聯黨員找回來」

讚江啟臣付出 未來將團結戰鬥

中時新聞網報道，朱立倫致詞時首先感謝年輕有活力的江啟臣，在過去一年多來的承擔與付出，並說未來黨史一定會記載這一段歲月。朱立倫強調，國民黨必須團結在黨魂、黨德和創黨中心思想之下，每一位黨員都是國民黨總理孫中山的信徒，要記取前總統蔣經國所說，與民眾站在一起，為社會的不公不義、弱勢來發聲。

朱立倫又說，國民黨將是團結、聯結、戰鬥的國民黨，談到團結，不只是感謝江啟臣、張亞中、卓伯源在選舉中提出對黨的建議，未來更要把許多失聯黨員找回來，國民黨要推動「黨員回娘家」計劃，效法總理所講的同舟共濟、海納百川，這是第一步團結計劃。

蘇貞昌斥：對陸「求同尊異」

對自己政府武鬥

在朱立倫就任黨主席之際，國民黨立委昨日持續在立法院杯葛議事。對無法上台報告，行政院長蘇貞昌表示，國民黨對中國大陸都可以說要「求同尊異」、「擱置爭議」，但對自己的政府卻武鬥鬧場等，這樣只會減少民眾支持。因不滿蘇貞昌「3+11（放寬機組成員檢疫措施）」專案報告，國民黨此前已多次杯葛其施政報告與總質詢。

朱立倫在國民黨中央參加主席交接儀式前受訪，再次呼籲蘇貞昌，對於施政不當，防疫措施漏洞百出造成破口，導致800多人死亡，這樣慘痛的事實，應誠摯向民眾道歉。對於接下來的紓困措施，朱立倫也呼籲蘇貞昌，不要一意孤行，要順應民意，這才是理性的執政黨該做的。