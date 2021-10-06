陸機連日侵擾 台防長：做「戰到底」準備 陸學者：蔡英文無籌碼 硬碰只有災難

一反常態 昨僅1機擾台

解放軍連續5天，累計派出150架次戰機擾台，在周一多達56架，昨突減至只有1架運-8反潛機，為最少的一天。綜合中央社、中時新聞網等報道，周一，台灣空軍派出近60架次軍機應對，台灣中南部各基地警戒機不斷升空，軍方人士形容，狀况是最接近戰備提升的一次。台防長邱國正昨日表示，解放軍頻繁擾台，確實造成海軍、空軍很大壓力，但他稱，這個壓力也是督促軍方做好戰備準備的助力，督促軍方做好戰備準備。邱國正強調，「戰到底」是一直在準備中，沒有所謂準備好了，這是軍人本務；要做好本務工作，也是他從軍多年來的認知。

陸委會：「中方」要彰顯軍事國力

台行政院長蘇貞昌昨日表示，大陸愈來愈過分，也一再侵害區域和平及對台灣壓迫，台灣一定要團結，這樣大陸才不會輕易動武。陸委會主委邱太三則認為，這應與大陸十一國慶後，「中方」領導人要彰顯軍事國力有關。邱太三表示，台灣政府嚴密掌控解放軍及其戰機動態，並作適切應處，跟周邊國家也有許多相互合作機制，希望維持亞太地區的和平穩定。有傳媒詢問，台灣跟對岸是否可以加強溝通、避免衝突發生。邱太三說，他與總統蔡英文都認為兩岸應有積極的協商溝通管道，只要是在民主、對等、和平對話的原則下，不管經貿議題或維護兩岸和平穩定，都樂意與中國大陸溝通。

洪秀柱：真要攻台 不需要飛機

不過，國民黨前主席洪秀柱認為，大陸軍機是要對付那些三不五時出現的西方艦隊，所以台灣不要事事都認為和自己有關，「大陸真的要打台灣，不需要用飛機」。

大陸官方對解放軍動態並無過多解讀，官媒央視旗下「看台海」微信公號昨稱，在大陸各地歡度國慶佳節之際，解放軍軍機巡航台海的頻次隨之上升，這恰恰說明解放軍時刻保持高度戒備，維護祖國統一、反制威脅挑釁不分晝夜，更不分平日與節日。

針對邱國正「戰到底」的言論，中通社昨引述廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，邱應該更清楚台灣軍隊的戰鬥力有沒有條件和能力「戰到底」。張文生認為，蔡英文當局在兩岸對抗當中已經愈來愈沒有籌碼，只好要求某些大國出面來為其壯膽撐腰。張表示，兩岸軍力失衡加速，如果台當局硬要與大陸對抗，只會給台灣社會帶來不可估量的災難。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676