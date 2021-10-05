籲澳洲合作防衛 吳釗燮：台灣堅決抵抗中國入侵

澳洲廣播公司（ABC）網站刊登吳釗燮的專訪。吳釗燮說，台灣樂見美、英、澳這些與台灣價值觀念相近的國家組成AUKUS聯盟，同時樂見由美、印度、日、澳組成的「四方安全對話」（Quad）聯盟已日益活躍。他認為，這將有助加強印太地區國家的防衛安全。

稱不爭取擁核動力潛艦

他亦樂見澳洲進一步承擔維護印太地區和平和穩定的責任。但台灣與澳洲所需的戰略各不相同，台灣並不會仿效澳洲爭取擁有核動力潛艦。吳釗燮解釋，面對中國的軍事威脅，台灣需要就「不對稱」（asymmetric）情勢做好準備。

2024台大選前 料大陸升級恫嚇

另外，ABC引述澳洲前陸軍情報分析員費南德斯（Clinton Fernandes）提醒，儘管中國可能不會在2022年北京冬季奧運會前出兵犯台，但2024年台灣總統大選前，中國恫嚇台灣的手段勢必升級。他又提醒，指台灣備戰策略是基於中國出兵犯台而擬定。假如中國封鎖圍困台灣的話，對此台灣卻可能沒有足夠的應變措施。