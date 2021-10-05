解放軍四天逾百次抵近台灣 胡錫進：國慶空中閱兵 台空軍：捍衛領空

台灣空軍發布解放軍戰機動態，在10月頭的1至3日，共有93架次的軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），接連破台灣國防部公布統計以來最多架次紀錄。台軍每次通報都提到，台空軍派遣空中巡邏兵力應對、使用廣播驅離，並出動地導部隊進行追蹤。

回應美促停脅迫 中方：「台獨」是死路

台空軍司令部為此專門發布以「捍衞領空 永不妥協」為題影片，強調台空軍絕不妥協。而美國國務院周日亦敦促北京停止其在軍事、外交上對台灣壓力和脅迫，稱有關行動削弱了地區和平與穩定。昨日，中國外交部新聞發言人華春瑩就此回應，表示台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，搞「台獨」是死路一條。

台軍稱巡邏兵力應對 用廣播驅離

《自由時報》報道，解放軍軍機從昨（4日）凌晨到上午，已經5度進入台灣西南空域。根據廣播及航跡記錄，時間分別為凌晨3時37分、4時03分、5時01分、5時02分、6時13分，解放軍軍機的飛行高度6900米。台空軍照例「在空警戒並廣播驅離」。

胡錫進：解放軍空中突擊力增強

對於大批軍機連日進入台灣「西南空域」，胡錫進表示「解放軍幹得漂亮！」他稱這是另一種形式的國慶空中閱兵，地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國對台灣的主權。並稱這與72周年國慶的日子對應得十分貼切，「極大鼓舞了全國人民」，也給國慶節的特殊意義做了新的突出和強調。

他並認為，靠近台灣本島晝夜演練的戰機不是儀仗隊，而是目標指向實戰的戰鬥隊。這次戰機數量增多，展示解放軍空軍投入戰鬥的出動能力。聚集的戰機數量愈多，表明解放軍形成戰時空中突擊力的能力愈強。解放軍的強大力量正在對台灣完成相當於1949年對北平（現北京市）式的包圍。台灣局勢的未來沒有懸念，何時和如何解決台灣問題的主動權已經牢牢掌握在中國大陸手中。