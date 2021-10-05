促華遵守承諾 戴琪：不排除徵新關稅

戴琪於4日美國東部時間上午10時在位於華盛頓的智庫「戰略研究中心」（Center for Strategic Studies）發表演講，概述拜登政府的對華貿易政策。戴琪表示，中國曾經承諾有意讓美國的產業受惠，但中方並未信守2020年1月簽署的美中「第一階段」貿易協議的承諾。戴稱，要求中國兌現承諾，不然美國將動用包括關稅等所有手段強制執行。

稱未來幾天與劉鶴通電話

在講話中， 戴琪表示，未來幾天將與國務院副總理劉鶴通電話，討論貿易協議，並要求中國尊重美中「第一階段」貿易協議。對於中方對第一階段貿易協議的執行情况，戴琪又稱，在美方擔心中國未能遵守全球貿易規範的背景下，世界貿易組織可以發揮「非常重要的作用」。

CGTN：「美國優先」政策依舊

中美第一階段貿易協議將在今年末到期。根據該協議，中國同意兩年內增加採購2000億美元的美國農業及工業產品、能源及服務。但彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩 （Chad Bown）估計，新冠疫情嚴重衝擊中國對美採購，截至8月購買規模僅約為目標水準的62%。

戴琪的講演，是在北京時間昨晚進行，北京方面暫未就此作出回應。官媒中國環球電視網（CGTN）昨評論指，拜登政府雖然已恢復使用專業外交官和謹慎的措辭，但特朗普時代的「美國優先」政策依然有效。評論指，美方對中國的指摘不切實際，中方也有能力應對任何貿易霸凌企圖。

明報記者

（中美角力）