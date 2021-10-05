遇寒風滯太白山頂 遊客膠袋笠頭擋風

景區：索道減速 已「有序」下山

天氣預報顯示，太白山景區上周六的最低氣溫是19℃；但由於降雨，部分地區降溫幅度達到8℃到10℃。《南方都市報》報道，太白山景區昨日回應事件稱，因山上天氣不穩定，為保障安全，索道運速會減慢，所有遊客當天已有序組織下山。據景區規定，國慶假期內將按照「限量、預約、錯峰」政策，實行線上實名購票、分時預約遊覽、錯峰限量入園，每日接待遊客量不超過景區最大承載量的75％。

景區官網顯示，太白山景區位於陜西寶雞，秦嶺北麓，是秦嶺山脈的主峰，海拔3767米，以高、寒、險、奇等特點聞名。太白山氣溫千變萬化，「朝辭盛夏酷暑天，夜宿嚴冬伴雪眠。春花秋葉鋪滿路，四時原在一瞬間」。

另據央視報道，受高空槽及蒙古氣旋影響，吉林長白山景區持續降雨，且風力持續加大，能見度低，不具備運營條件，為確保遊客安全，長白山北、西、南景區4日全天關閉。

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