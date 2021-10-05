遇寒風滯太白山頂 遊客膠袋笠頭擋風

【明報專訊】陜西省寶雞市太白山景區在國慶長假第2日，有數百名遊客疑因在景區突遇大風降溫，因索道運力不足而被逼滯留山頂。遊客拍攝的短片顯示，因突遇大風降溫，山頂寒風凜冽呼嘯，希望乘坐纜車下山的遊客長隊排到站外，在寒風中凍到蜷縮身子。有遊客穿上事先準備好的禦寒衣物，也有遊客只能用膠袋套住頭防風。同時，山上也因為出現濃霧而能見度降低。
景區：索道減速 已「有序」下山
天氣預報顯示，太白山景區上周六的最低氣溫是19℃；但由於降雨，部分地區降溫幅度達到8℃到10℃。《南方都市報》報道，太白山景區昨日回應事件稱，因山上天氣不穩定，為保障安全，索道運速會減慢，所有遊客當天已有序組織下山。據景區規定，國慶假期內將按照「限量、預約、錯峰」政策，實行線上實名購票、分時預約遊覽、錯峰限量入園，每日接待遊客量不超過景區最大承載量的75％。
景區官網顯示，太白山景區位於陜西寶雞，秦嶺北麓，是秦嶺山脈的主峰，海拔3767米，以高、寒、險、奇等特點聞名。太白山氣溫千變萬化，「朝辭盛夏酷暑天，夜宿嚴冬伴雪眠。春花秋葉鋪滿路，四時原在一瞬間」。
另據央視報道，受高空槽及蒙古氣旋影響，吉林長白山景區持續降雨，且風力持續加大，能見度低，不具備運營條件，為確保遊客安全，長白山北、西、南景區4日全天關閉。